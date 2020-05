Dětské letní tábory by se mohly konat od července, řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Záležet ale bude na epidemiologické situaci. Jasno má být do konce května. Dětské tábory jsou v současnosti zakázané kvůli epidemii koronaviru. (ČT)

Možnost obnovit tábory od začátku července má premiérovu podporu. „Já to prosazuji, protože chápu, že rodiče budou rádi, když děti půjdou z domu na letní tábor,“ řekl Babiš ČT.

Vedoucí pracovní skupiny pro uvolňování karanténních opatření epidemiolog Rastislav Maďar novinářům v pátek řekl, že je snaha, aby byly tábory otevřeny co nejdříve. „Za stávající epidemiologické situace by mohly tábory být bez nějakého prodlení hned začátkem léta,“ uvedl Maďar.

Zhoršení epidemiologické situace by ale podle Maďara mohlo například znamenat nutnost rozdělit větší tábory na menší a podobně. „Ale to zase může být organizačně komplikované. Takže my nastavíme základní pravidla, a pokud vzhledem k epidemiologické situaci bude možné je splnit, tak budou. A pokud ne, tak ne,“ uvedl v pátek Maďar.

Přípravný výbor Asociace dětské rekreace ČR ve středu uvedl, že zákaz konání letních táborů v tomto roce by mohl být likvidační pro majitele táborových areálů a cestovní kanceláře či agentury zaměřené na dětskou rekreaci. Letních táborů se dle asociace každoročně účastní zhruba čtvrt milionu dětí.