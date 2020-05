Vládní opatření proti koronaviru nejsou podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) uvolňována chaoticky a populisticky na základě lobbistických tlaků, jak se domnívá prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Ministr to uvedl v dnešním pořadu Partie televize Prima. Podle Vojtěcha je třeba vyvážit zdravotní hledisko a potřebu obnovit ekonomiku. S plánem rozvolňování opatření souhlasili epidemiologové, prohlásil Vojtěch.

„Není to jenom nějaký výmysl politiků,“ uvedl ke Kubkovým výtkám Vojtěch. Kubek řekl, že vláda podmiňovala rozvolňování opatření spuštěním projektu chytré karantény od Velikonoc nebo vypracováním studie promořenosti.

„Pak se na to zapomnělo. S exaktními daty se zachází tak, jak se to politicky hodí,“ řekl Kubek. Podle něj je nesmysl například to, že od 11. května budou moci „puberťáci“ chodit do kina, ale ne do školy.

Ministr k tomu uvedl, že v kinech lze na rozdíl od škol zajistit dodržování opatření, například bezpečné vzdálenosti s ohledem na obsazení sedadel v kinosálech. Pokud by se otevřely školy pro všechny žáky, možné by to podle ministra nebylo, riziko nákazy by bylo vyšší a děti by koronavirus „zanášely“ do domácností ke svým rodičům a prarodičům.

„Nemůžeme pod plošnými restriktivními opatřeními žít měsíce nebo roky,“ řekl. Podle něj je třeba, aby lidé nadále dodržovali preventivní opatření, tedy nosili roušky a dodržovali hygienu rukou a sociální odstup. Pokud by se situace zhoršila, rozvolňování opatření by se muselo zbrzdit.

Zbrzdění by podle ministra nastalo v případě, pokud by narostl počet pozitivně testovaných například na 400 za den, výrazně by vzrostl počet hospitalizovaných s nemocí covid-19 nad nynějších 300 pacientů a jeden nakažený v ČR by covide-19 infikoval další dva lidi.

Nyní toto reprodukční číslo činí 0,7, což znamená, že epidemie je na ústupu. Kubek oponoval, že opětovné zpřísnění opatření by mělo nastat, pokud by jeden infikovaný nakazil dalšího. (ČTK)