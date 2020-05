Severní Korea vypálila několik střel v demilitarizované zóně na Jižní Koreu. Ta útok dnes v 7.41 tamního času odvrátila a poté severního souseda verbálně varovala. Nikdo nebyl zraněn a Jižní Korea neutrpěla žádné výrazné škody na vybavení.

Důvod střelby není znám. Není to poprvé, co Severní Korea porušila dohodu o neútočení. Například v roce 2017, kdy zběhl severokorejský voják, a v roce 2014, kdy severokorejská organizace zběhů vypustila do vzduchu balony s letáky kritizujícími diktátorský režim v zemi.

Útok přichází jen několik hodin poté, co státní severokorejská média zveřejnila snímky Kim Čong-una, o němž se spekulovalo, že zemřel při operaci. Podle amerických představitelů jsou snímky reálné a prezident Trump popřál severokorejskému vůdci dobré zdraví. (CNN)