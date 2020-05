Snaha americké vlády přimět Senát ke schůzi vyústila v nevídané spojení hlavních představitelů obou komor parlamentu. Šéf Senátu, republikán McConnell, podpořil šéfku Sněmovny, demokratku Nancy Pelosiovou, v odmítnutí zahájení provozu.

„Kongres je vládě vděčný za velkorysou nabídku umožnit mu rychlé testování zákonodárců, ale s úctou tuto nabídku odmítneme,“ napsali Mitch McConnell a Nancy Pelosiová ve společném prohlášení.

„Testovací kapacity naší země rostou a Kongres by rád zachoval jejich využití tam, kde co nejrychleji nejvíce pomohou.“

Nečekané spojení šéfa a šéfky dvou dlouhodobě znesvářených stran překvapilo i prezidenta Donalda Trumpa, který dosud McConnella považoval za svého spojence a s Pelosiovou naopak už několik měsíců nekomunikuje.

„Nebylo jediného důvodu nabídku odmítnout, kromě politiky,“ reagoval przeident. „Bláznivá Nancy využije čehokoli, aby nemusela do práce!“

No reason to turn it down, except politics. We have plenty of testing. Maybe you need a new Doctor over there. Crazy Nancy will use it as an excuse not to show up to work! https://t.co/NucH4dbKBL

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 2, 2020