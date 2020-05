Od pondělí bude moci 135 tisíc starších obyvatel amerického státu Florida dostávat léky pomocí dronu. Službu umožňující dodržování bezpečné vzdálenosti vyvinula poštovní služba UPS a farmaceutický obchod CVS. (CNBC)

Starting May 4, residents in one Florida retirement community will be able to receive their medications via drone. https://t.co/IfSUW9NwtM

— CNBC (@CNBC) May 3, 2020