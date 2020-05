Premiér Boris Johnson prozradil v rozhovoru pro deník Sun On Sunday, že lékaři se připravovali na situaci, kdy budou muset oznámit jeho smrt. „Byl to těžký moment, to nebudu popírat. Dostával jsem litry a litry kyslíku.“

Předseda britské vlády připustil, že jeho boji s koronavirem nepomohlo, že na tom fyzicky nebyl dobře ani předtím. „Nebyl jsem v nijak brilantně dobré kondici a lékaři měli připravené různé scénáře vývoje, kdyby se věci vyvíjely velmi špatně,“ řekl Johnson.

Covidem-19 onemocněl 26. března a po deseti dnech jej náhle odvezli do nemocnice St. Thomas‘ Hospital, kde byl druhý den umístěn na jednotku intenzivní péče.

„Ty zatracené indikátory pořád postupovaly špatným směrem. Jak se z tohohle dostanu?“ popsal Johnson, jak se tehdy ptal sám sebe. „Nechápal jsem, že se do tak špatného stavu můžu dostat za tak krátkou chvíli,“ dodal s tím, že mu tehdy došlo, že na covid-19 není žádný lék.

Autor rozhovoru David Wooding popisuje, že se premiérovi při vzpomínání na zápas o život zalesknou slzami oči. „Silně to prožívám, protože to byla výjimečná věc. Nevím, jak se to povedlo. Jedině díky skvělé, skvělé lékařské péči jsem to přežil,“ řekl dojatý Johnson.

Sedmnáct dní po propuštění z nemocnice se narodil jeho syn Wilfred Lawrie Nicholas. Jméno Nicholas dostal po lékařích Nickovi Pricovi a Nickovi Hartovi, kteří mu zachránili život. Je to Johnsonovo šesté dítě a třetí syn. (Sun On Sunday)