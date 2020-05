Chystané jednání amerického Kongresu předchází spory o testování. Zatímco šéfka Sněmovny středeční jednání odmítla, protože „není kapacita testů pro všechny“, Senát dostal od vlády rychlotestovací přístroje.

„Mám dobrou zprávu: vyhověli jsme žádosti a posíláme tři testovací přístroje Abbott a tisíc testů pro Senát, který obnovuje důležitou činnost pro americkou veřejnost,“ uvedl ministr zdravotnictví Alex Azar na svém twitterovém účtu.

Good news: as the Senate reconvenes to do important work for the American people during this public health crisis, we have now received an initial request and are sending 3 Abbott point of care testing machines and 1,000 tests for their use.

— Secretary Alex Azar (@SecAzar) May 2, 2020