Americký hasič ze státu Colorado, který dobrovolně přijel pomáhat do nejvíc zasaženého New Yorku, zemřel na covid-19. Paulovi Carymu bylo 66 let, když se při záchranářské práci nakazil koronavirem. (Hill)

„Obětoval se pro vlast,“ uvedlo vedení ambulantní firmy, pro níž Paul Cary v New Yorku pracoval. Reprofoto: Twitter Kelly Werthmann, CBS