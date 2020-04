Velká Británie již překonala vrchol epidemie. Uvedl to premiér Boris Johnson společně s tím, že vláda začne příští týden připravovat postupné uvolňování opatření. Celkem v zemi zemřelo na následky covid-19 přes 26 tisíc lidí.

Johnson uvedl, že reprodukční číslo viru kleslo, nakažených v zemi tak postupně ubývá. Jednalo se o první vystoupení britského premiéra po návratu do úřadu poté, co prodělal onemocnění koronavirem. (BBC)