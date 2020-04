NASA vybrala tři firmy, které sestrojí kosmická plavidla pro návrat lidí na Měsíc: Blue Origin, Dynetics a SpaceX. Oznámil to šéf NASA Jim Bridenstine. Cílem mise Artemis je zůstat na Měsíci trvale.

Big News! The #Artemis generation is going to the Moon to stay. I’m excited to announce that we have selected 3 U.S. companies to develop human landers that will land astronauts on the Moon: @BlueOrigin, @Dynetics & @SpaceX. https://t.co/mF6OzFqJJC pic.twitter.com/nuMQlDIyGS

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) April 30, 2020