Premiér Ruska Mišustin informoval o tom, že je nakažen covid-19, udělal tak přímo během porady s prezidentem Putinem, kterou přenášela televize. Poté byl hospitalizován. Podle ruských médií má vysokou teplotu.

⚡️Мишустин сообщает Путину, что у него положительные тесты на коронавирус pic.twitter.com/pPB7E2gmEw — ntvru (@ntvru) April 30, 2020

Putin šéfa kabinetu během přímého televizního přenosu požádal, aby mu z nemocnice zavolal: „Myslím, že vám taková dobrá kondice zůstane, abyste se mohl účastnit řešení na podporu občanů,“ sdělil mu.

Celou scénku mohli online sledovat diváci státní kanálu Rossia 24. „Právě jsem se dozvěděl, že testy, které mi dělali na koronavirus, jsou pozitivní. V této souvislosti musím dodržovat osobní izolaci a řídit se instrukcemi lékařů tak, abych neohrozil své kolegy,“ řekl premiér. Ujistil hlavu státu, že vláda bude fungovat v běžném režimu. Je odhodlán udržovat s ministry i prezidentem „aktivní kontakt“ s pomocí telefonu a videokonferencí.

Prezident ho ujistil svou podporou. „To, co se teď děje s vámi, se může stát každému, pořád to říkám,“ prohlásil. „Jste velmi aktivní člověk, chci vám poděkovat za dosavadní práci.“ Podle Putina patří vysocí vládní úředníci včetně členů prezidentské administrativy do rizikové skupiny.

Nemoc covid-19 v posledních dnech v Rusku postihuje stále více lidí. Dnes byl pozitivně testován rekordní počet pacientů, celkem 7099. Tím počet prokázaných nakažených koronavirem překročil v Ruské federaci 100 tisíc. Zemřelo zatím přes tisíc lidí. Nejrychleji přibývá nemocných v Moskvě.

Složitá je situace v nemocnicích nejen proto, že jsou přeplněny pacienty, ale i vůli značnému počtu nemocných a dokonce zemřelých lékařů a sester. Přes tisíc prokázaných nakažených hlásí také armáda a první mrtvé duchovní i pravoslavná církev.