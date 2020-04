Vláda na jednání schválila zrušení daně z nabytí nemovitosti, uvedla to ministryně financí Alena Schillerová. Vláda se také dohodla, že odečítat úroky z úvěrů bude možné i nadále na smlouvy uzavřené do roku 2021.

To znamená, že pro nemovitosti nabyté mezi prosincem 2019 a prosincem 2021 kupující nebudou muset hradit daň, zároveň si od základu daně budou moci uplatňovat odpočty úroků.