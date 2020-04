Chystaný další příspěvek na kurzarbeit z programu Antivirus by mohl být pro firmy, kterým poklesly tržby nejméně o 30 procent. Na svém facebookovém profilu to zveřejnila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Program Antivirus obsahuje zatím dva druhy příspěvků na náhrady mezd pro firmy, na které dopadla nařízená omezení. V režimu A stát zpětně zaměstnavatelům dorovnává 80 procent vyplacené náhrady lidem v karanténě a z uzavřených provozů do 39.000 korun, v režimu B je to 60 procent při výpadku pracovníků či surovin či při snížení poptávky do 29.000 korun. Částky se stanovují ze superhrubé mzdy. Peníze od státu by podniky měly mít možnost získat za období od vyhlášení nouzového stavu od 12. března do konce května.

Maláčová zveřejnila, že Antivirus C představuje „pomoc firmám, kterým klesly tržby o nejméně 30 procent“. Další podrobnosti neuvedla. Není tedy jasné, za jaké období by pokles byl a kolik, za jakých podmínek a jak dlouho by stát žadatelům přispěl.