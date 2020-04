Při soudním líčení v kauze zavražděného slovenského novináře soudce přehrál i záznam z tiskové konference, na které reportér Kuciak pokládal otázky podnikateli Kočnerovi, jehož tím dostal do úzkých. Kočner se poprvé ke kauze i sám vyjádřil.

„Takhle to na Slovensku funguje. Někdo něco řekne, novináři to přeberou, potom to přebere druhý a třetí. Nikoho nezajímá důkaz, mě ano,“ vzal si Marián Kočner slovo. „Na konci dne rozhoduje někdo jiný, ne média,“ dodal muž obžalovaný z objednání novinářovy vraždy. (aktuality.sk)