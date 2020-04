Británie zřejmě nedosáhne svého cíle provádět do konce tohoto měsíce, tedy do dneška, 100 000 testů na koronavirus denně. Oznámil to ministr spravedlnosti.

Ministr spravedlnosti Robert Buckland pro BBC nicméně řekl, že země je na dobré cestě k navyšování testovací kapacity.

Závazek analýzy stovky tisíc vzorků denně stanovil ministr zdravotnictví Matt Hancock. Ten v úterý řekl, že aktuální denní kapacita činí přes 73 000 testů. BBC ale uvádí, že ve Spojeném království se v úterý uskutečnilo zhruba 52 500 testů.

„Ano, 52 000 není 100 000, vím to. Děláme vše, abychom se tam dostali,“ řekl Buckland. „Sto tisíc je důležitý milník, ale my potřebujeme ještě více,“ doplnil.

Za způsob, jak této kapacity dosáhnout, označil mobilní testovací jednotky, domácí rozborové sady či více odběrových středisek, kam budou moci lidé přijet přímo auty. Britský premiér Boris Johnson v minulosti navrhoval cíl 250 000 testů denně, poznamenala BBC.

Podle americké Univerzity Johnse Hopkinse monitorující průběh pandemie je Británie s 66 miliony obyvatel pátou nejpostiženější zemí světa. Nemoc covid-19, kterou koronavirus způsobuje, zde byla potvrzena u více než 166 000 lidí, z nichž 26 000 zemřelo.