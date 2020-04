Šéf poslaneckého klubu demokratů Hakeem Jeffries vyzval Joea Bidena, aby se vyjádřil k obvinění ze sexuálního útoku. „Je to závažné obvinění od seriózní osoby, a je třeba je vyšetřit. Měl by se k tomu vyjádřit on sám,“ řekl Jeffries. (Fox)