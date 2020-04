V Kanadě včera vůbec poprvé v historii zasedal parlament virtuálně. Poslanci a poslankyně se do aplikace Zoom přihlásili ze svých domovů na první společné setkání, které se tímto způsobem bude konat pravidelně dvakrát týdně. (CBC)

On the topic of backgrounds, shoutout to @karen_vecchio and her wall of pictures of Karen Vecchio at work. Be proud of y'all's work, people. pic.twitter.com/D6nikpqRpF

— Christopher G. Nardi (@ChrisGNardi) April 28, 2020