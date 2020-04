Zemědělské sucho bylo v dubnu prakticky v celém Česku. Silné nebo mimořádné sucho bylo také v 80 procentech zdrojů podzemní vody. Situace je katastrofická, řekl na tiskové konferenci ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Do letošního roku vstupuje země v horší kondici než do několika posledních let, které byly následně označené za velmi suché. Kvůli kumulaci srážkového deficitu a zvyšující se teplotě jde o situaci, kterou předchozí generace nezažily.

Situace je o to horší, že je teprve duben, kdy v minulosti tál sníh na horách a toky byly plné vody. Nyní je ve Vltavě v Praze 22 procent měsíčního průměru. Parametry jsou tak horší než ve velmi suchém roce 2018.

Podle údajů shromážděných týmem vědců z projektu InterSucho je současná suchá epizoda, kterou Česko prochází od roku 2015 a stále nekončí, nejhorší za posledních 500 let. (ČTK)