Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) má policejní ochranu kvůli Rusovi, který ho má za úkol zlikvidovat. Řekl to dnes televizi Prima.

Úkolem Rusa je podle Koláře zlikvidovat také pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) a starostu pražských Řeporyjí Pavla Novotného (ODS). Kolář, Hřib i Novotný čelili v posledních týdnech kritice Ruska kvůli krokům, které učinily jejich úřady.

Kolář v hlasovém záznamu odvysílaném dnes na Primě řekl, že podepsal dohodu o mlčenlivosti, ve které je celkem striktně vymezeno, co může a co nemůže říkat. „Já vám můžu sdělit opravdu jenom to, že mám přidělenou policejní ochranu. Byla mi přidělena na základě toho, že tady byly zjištěné nějaké skutečnosti, a ty skutečnosti jsou takové, že je tady Rus, který mě má za úkol zlikvidovat. Nejenom mě, ale ještě pana Hřiba a pana Novotného,“ řekl Kolář. Fakt, že mají policejní ochranu, Primě potvrdili bez dalších podrobností také Hřib a Novotný. (ČTK)