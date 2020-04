Ministerstvo zahraničí poslalo odpověď na nótu, v níž Rusko kritizuje zjištění českých médií, že do ČR přiletěl člověk s ruským diplomatickým pasem, před kterým varují české bezpečnostní složky.

Petříček v rozhovoru pro Deník N řekl, že odpověď bude ruské straně zaslána ještě dnes. „Chtěl bych se vyhranit proti jakémukoli napadání svobody slova na našem území a zpochybňování základních hodnot naší demokratické společnosti,“ řekl Petříček.

Zároveň nechtěl předjímat, co ruské straně pošle. „Nejsem zastáncem megafonové diplomacie. Měli bychom nejdříve o naší odpovědi informovat ruskou ambasádu. Následně budeme informovat českou veřejnost,“ dodal. Schůzku s ruským velvyslancem neplánuje.

Později jeho mluvčí Zuzana Štíchová v tiskové zprávě upřesnila, že resort již odpověď na nótu odeslal a považuje ji za nepatřičnou. „V České republice platí svoboda tisku a zákaz cenzury podle Listiny základních práv a svobod. Do těchto svobod ministerstvo zahraničních věcí nezasahuje a zasahovat nebude. Odmítáme, aby se o to pokoušel cizí stát. Upozorňujeme také na Smlouvu o přátelských vztazích mezi Českem a Ruskem, kde se smluvní strany zavázaly, že se nebudou vměšovat do vnitřních záležitostí druhého státu,“ upřesnila Štíchová.

Ruská ambasáda poslala v pondělí Černínskému paláci nótu, v níž si stěžovala na „nepodložené útoky“ ze strany českých médií.

Vadilo jim zjištění Deníku N a týdeníku Respekt, že do Česka na začátku dubna přiletěl člověk s ruským diplomatickým pasem, který podle českých bezpečnostních složek může představovat nebezpečí pro tři regionální politiky. Mezi ně patří i starosta Prahy 6 Ondřej Kolář.

Právě Praha 6 nechala odstranit sochu maršála Koněva, za což městskou část Rusko kritizuje.

Starosta Kolář má spolu s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem a starostou pražských Řeporyjí Petrem Novotným policejní ochranu.