Neprodloužení nouzového stavu by znemožnilo řízený návrat do běžného života a vystavilo ohrožené skupiny vážné hrozbě, varují epidemiologové z týmu, který radí s uvolňováním karantény. Její šéf Rastislav Maďar už dříve postup vlády kritizoval.

“Neprodloužení nouzového stavu by znemožnilo řízený návrat do běžného života. Reálně by tak ČR čelila druhé pandemické vlně, která by znovu ohrozila tisíce životů," píší ve svém prohlášení epidemiologové. Poslanci by si ho měli před dnešním hlasováním rozhodně přečíst. pic.twitter.com/ZVLI3m5CyH — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) April 28, 2020

Neprodloužení nouzového stavu by podle epidemiologů znamenalo opuštění zavedených opatření, „která chrání celou naši společnost, překotně a ze dne na den“.

Odborníci ve svém prohlášení upozorňují, že by tím došlo k volnému neřízenému vstupu viru do populace a k uplatnění jeho síly v maximální možné míře.

„Tím by velmi pravděpodobně došlo i ke zvýšení denního počtu nakažených a rovněž k vyšší obsazenosti nemocničních lůžek a akutní péče. Reálně by tak Česká republika čelila druhé pandemické vlně, která by znovu ohrozila tisíce životů a znamenala by nejen ztrátu dosavadní časové výhody, ale dokonce významný krok zpět,“ varují odborníci v textu, pod nímž je podepsaný Rastislav Maďar, šéf pracovní skupiny pro řízené uvolňování karantény, kterou nedávno zřídilo ministerstvo zdravotnictví.

Přechod do normálního života má podle jeho přesvědčení probíhat krok po kroku, další vlny uvolňování karantény by měly nastávat s odstupem dvou týdnů, což by mělo umožnit zhodnocení dopadu dřívějších rozvolnění.

Epidemiologové žádají o prodloužení nouzového stavu alespoň do 25. 5., kdy má proběhnout poslední fáze uvolnění karanténních opatření. Rychlé kroky v případě náhlého nárůstu nemocných podle nich zaručuje jen nouzový stav, který „dává vládě do rukou potřebné nástroje umožňující rychle reagovat a zamezit tím šíření infekce“.