“Neprodloužení nouzového stavu by znemožnilo řízený návrat do běžného života. Reálně by tak ČR čelila druhé pandemické vlně, která by znovu ohrozila tisíce životů," píší ve svém prohlášení epidemiologové. Poslanci by si ho měli před dnešním hlasováním rozhodně přečíst. pic.twitter.com/ZVLI3m5CyH

— Adam Vojtěch (@adamvojtechano) April 28, 2020