Během jednání Sněmovny bylo načteno několik návrhů na prodloužení nouzového stavu. Vláda chce prodloužit stav nouze do 25. května, komunisté do 17. května, KDU-ČSL a hnutí STAN do 10. května a ODS a SPD do 7. května. Vláda pro svůj návrh nemá dostatek hlasů.