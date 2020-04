Testování kolektivní imunity vůči koronaviru v Litoměřicích, kde je v kraji nejvíce potvrzených případů nemoci covid-19, bylo dnes ukončeno. Zdravotníci odebrali 3300 vzorků krve

Od čtvrtka minulého týdne zdravotníci na litoměřickém výstavišti odebírali obyvatelům vzorky krve k testování protilátek proti koronaviru.

V pondělí ráno byly zastaveny odběry od lidí ve věku 40 až 59 let. Bylo dosaženo cílového stavu, tedy tisícovky testovaných v této věkové kategorii. Odpoledne téhož dne skončily odběry lidí od 60 do 89 let. Dnes zdravotníci v Litoměřicích odebrali tisící vzorek od člověka ve věku od 18 do 39 let. Celkem provedli o deset procent víc odběrů jako rezervu.

„Chodily více ženy než muži,“ uvedla koordinátorka testování z ÚZIS Marcela Koudelková s tím, že nejrychleji se naplnila kategorie lidí ve věku od 40 do 59 let. K počtu pozitivně testovaných se koordinátorka odmítla vyjadřovat. (ČTK)