TOP 09 nepodpoří vládní návrh na prodloužení nouzového stavu do 25. května. Ve Sněmovně to prohlásila předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová.

„Nouzový stav je zcela mimořádný, měl by trvat co nejmenší dobu. Každý další den v nouzovém stavu by měl být podrobně odůvodněn. To podklad od vlády neobsahuje,“ řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„Jedině pan ministr vnitra se alespoň snažil říct, proč je třeba nouzový stav. I ten jeho výčet ale řadu informací neobsahoval,“ řekla šéfka TOP 09. Podle ní podklad vlády obsahuje vágní formulace.

„Pohybujeme se stále v určitých příkladech, my bychom rádi, aby před námi bylo černé na bílém, co nás čeká. To je pro tak zásadní rozhodování nepřijatelné,“ prohlásila ve Sněmovně Pekarová Adamová. Podle ní stát nezpřístupňuje data, která se covid-19 týkají.

„Data a informace jsou naprosto zásadní. Jak ukazuje kauza včerejšího dne, data se nedostávají ani těm, kdo jsou v poradním týmu vlády. Já se tedy ptám, jak k tomu přijdou občané, kteří mají právo data znát,“ připomněla Pekarová Adamová kauzu ekonoma Daniela Münicha.

Předsedkyně TOP 09 vyzvala vládu, aby vláda nestrkala hlavu do písku a aby poslancům odpovídali na otázky, které souvisí s pandemií koronaviru.