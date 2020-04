Předseda komunistů Vojtěch Filip označil rozhodnutí soudu, který zrušil některá opatření ministerstva zdravotnictví kvůli pandemii koronaviru, za exces. Podle jeho slov rozsudek narušil vztah mezi mocí soudní a zákonodárnou.

„Sám jsem velmi pochyboval o tom, co si mám myslet o rozhodnutí soudu, který si na sebe vztáhl pravomoc rozhodovat o tom, podle kterého zákona má vláda postupovat,“ prohlásil Filip v Poslanecké sněmovně.

V jeho názoru ho prý utvrdil dnešní nález Ústavního soudu. Ten odmítl stížnost proti nouzovému stavu a omezení pohybu. Věcně se jí ovšem nezabýval.

Komunisté se podle Filipa ještě poradí, na jak dlouho nouzový stav podpoří.

„Nejsem slepý podporovatel chytré karantény. Zatím nám nepřináší to, co by mohla,“ uvedl.