Předseda ODS Petr Fiala vládě vyčetl, že v odůvodnění žádosti o prodloužení nouzového stavu nenašel žádné konkrétní návrhy. „Je to absolutně nekonkrétní,“ řekl s tím, že jde jen o obecné a pseudobyrokratické formulace.

„Není tam nic. Je to prostě byrokratické čtení podprůměrné úrovně, a ještě ne ani nějak rozumně poskládané,“ řekl Fiala a doplnil: „Neexistují kritéria, neexistují pravidla. Nic.“

Vláda podle Fialy jedná nejen chaoticky, ale i protiprávně. A to i v situaci, kdy podle šéfa ODS má kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) poslední dva měsíce sněmovní podporu napříč politickým spektrem.

„Vláda dostala od Sněmovny podporu pro všechno, co bylo nezbytné, urgentní. A vždy, když o to požádala, tak se Poslanecká sněmovna sešla prakticky okamžitě. Za posledních 30 let neměla žádná vláda takto konstruktivní a nápomocnou opozici jako za poslední dva měsíce,“ prohlásil Fiala.

ODS podpoří podle jeho slov prodloužení nouzového stavu naposledy, a to do 7. května.