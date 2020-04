Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech se letos kvůli epidemii koronaviru neuskuteční. 55. ročník festivalu proběhne od 2. do 10. července 2021.

„Vzhledem k tomu, že situace se neustále vyvíjí, nařízení vlády ohledně konání kulturních akcí budou průběžně aktualizována a je těžké je predikovat. Dospěli jsme k závěru, že konání letošního ročníku karlovarského festivalu v jiném termínu či rozsahu by s sebou stále neslo zdravotní rizika a omezení, která by bylo z organizačního hlediska velmi těžké zajistit,“ napsal organizační tým na webu festivalu. (ČT24/KVIFF)