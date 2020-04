Britští lékaři prověřují, zda neexistuje spojitost mezi vzácnou zánětlivou chorobou, jež postihuje děti, a nemocí covid-19, kterou způsobuje koronavirus.

Na tiskové konferenci to dnes podle Reuters prohlásil ministr zdravotnictví Matt Hancock, podle nějž je nyní brzy na to činit jasné závěry.

Hancock před novináři řekl, že jej velice znepokojují zprávy o dětech v těžkém stavu kvůli onemocnění, které by mohlo mít návaznost na covid-19. Podle odborníků se nákaza podobá syndromu toxického šoku či Kawasakiho nemoci, což je onemocnění, které způsobuje u dětí do pěti let záněty cév a srdce.

Vzácná nemoc má příznaky, které se často objevují u pacientů, jejichž zachvácený imunitní systém se snaží bojovat s infekcí. Patří mezi ně vysoká horečka, nízký krevní tlak, vyrážky a dušnost. Syndrom se může projevovat rovněž bolestmi břicha, zvracením a průjmem.

Experti však zdůrazňují, že se onemocnění objevilo v Británii zatím u asi 20 dětí, přičemž koronavirus se prokázal jen u některých z nich. O podobných případech však podle serveru BBC informovaly i italští či španělští lékaři. Mladší lidé, a děti především, se přitom s nákazou koronavirem obecně potýkají lépe, než starší osoby. (ČTK)