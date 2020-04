Donald Trump zrušil dnešní pravidelný brífink ke koronaviru. Je to třetí den za sebou, co se nekoná. Změna ochoty prezidenta vystoupit před novináři nastala po kritice, kterou obdržel za návrh na injekční vpravování dezinfekce do těla.

Mluvčí Bílého domu pak oznámila, že prezident vystoupí večer sám a promluví k americkému národu o rozvolňování ochranných opatření. (Axios)