Ministryně práce Maláčová navrhla, aby mohly firmy odložit odvody na sociální pojištění. Opatření by mohlo platit od května do července s možností odkladu na čtvrt roku. Vláda to projedná příští týden.

Firmy by musely odvody uhradit do 20. září se sníženým penále. To by místo nynějších zhruba 4,5 procenta dlužné částky mohlo činit jedno procento.

Sociální odvody zahrnují nemocenské a důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Zaměstnavatel odvádí z výdělku 24,8 procenta a zaměstnanec dalších 6,5 procenta. Odklad odvodů by se měl týkat zaměstnavatelů. Česká správa sociálního zabezpečení jich na konci loňska evidovala 283 000, zaměstnanců bylo 4,63 milionu. (ČTK)