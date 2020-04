Předseda Senátu Miloš Vystrčil se bude vznikem, účelem a důsledky čínského dokumentu nadále intenzivně zabývat. „Dlužím to Jaroslavu Kuberovi a jeho rodině,“ napsal na Twitteru.

Vystrčil uvedl, že udělá vše pro to, aby pravda vyšla nejevo. „Považuji to zároveň za naprosto zásadní pro zachování naší suverenity a svobody,“ napsal na Twitteru poté, co se situací, na kterou upozornil Deník N, zabývali i reportéři pořadu 168 hodin.