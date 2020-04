„Musíme brát v úvahu risk druhé vlny, která by byla nejen novou vlnou úmrtí, ale také ekonomickou katastrofou. Prosím, buďme trpěliví,“ řekl britský premiér Boris Johnson, který se vrátil do práce poté, co prodělal těžký průběh nákazy koronavirem, před vstupem do Downing Street 10. (Abc News)