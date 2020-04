V táboře pro migranty na řeckém ostrově Samos vypukl v neděli navečer požár, kvůli němuž přišlo přístřeší asi sto běženců. Při požáru, jehož příčina se vyšetřuje, nebyl nikdo zraněn. (Lékaři bez hranic)

A fire broke out in #Vathy camp, #Samos an hour ago leaving around 100 people without shelter. MSF teams are close to the camp & ready to offer medical care & psychological support to those affected by the fire. We cannot confirm any information regarding the cause of the fire. pic.twitter.com/oVQKS0eEyD

— MSF Sea (@MSF_Sea) April 26, 2020