Několik tisíc Izraelců v sobotu demonstrovalo proti vzniku koaliční vlády, jejíž vytvoření bylo oznámeno na začátku tohoto týdne. Informovala o tom agentura AP.

V novém kabinetu zůstává u moci premiér Benjamin Netanjahu, který čelí obvinění z korupce, včetně braní úplatků, podvodu a porušení důvěry. Ministerský předseda veškerá obvinění odmítá.

Koaliční kabinet bude tvořit Netanjahuův pravicový Likud a centristická strana Modrá a bílá Bennyho Gance. Protestující ale odmítají Netanjahua v čele vlády, jestliže je i nadále podezřelý ze spáchání několika trestných činů. Dohoda o vládní koalici, která dává současnému premiérovi mimo jiné vliv na jmenování soudců, znamená podle demonstrantů „likvidaci demokracie“ a povede k osvobození Netanjahua.

Protest naplnil Rabinovo náměstí, která je největším v metropoli Tel Avivu. Demonstranti si od sebe nicméně udržovali odstup, který vyplývá z nařízení proti šíření koronaviru. Protestující, kteří měli na obličejích roušky, mávali izraelskými vlajkami a v rukou drželi transparenty obviňující Netanjahua z korupce.

Jak již dříve informoval server izraelského listu Times of Israel, Netanjahu a Ganc se domluvili, že se v premiérském křesle vystřídají. Prvním předsedou nové vlády bude podle izraelských médií Netanjahu. Agentura Reuters s odvoláním na zdroj z Modré a bílé uvedla, že Ganc by měl post předsedy vlády převzít v říjnu 2021. Do té doby bude podle zdroje někdejší náčelník generálního štábu izraelské armády zastávat funkci ministra obrany a do ministerských křesel usedne také několik jeho politických spojenců. (ČTK)