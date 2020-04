Britská vláda chystá nařízení, podle kterého by se každý, kdo přicestuje do Británie, musel podrobit dvoutýdenní karanténě. Nařízení je podle deníku The Daily Telegraph součástí plánované „druhé fáze“ boje s koronavirem.

Izolace, která má zamezit nekontrolovanému šíření nákazy, se bude týkat jak cizinců, tak Britů.

Nařízení může v platnost vstoupit už na začátku května, za nedodržení izolace budou lidem hrozit vysoké pokuty. Po příjezdu do země si úřady vyžádají adresu, na které mohou následně cestovatele během karantény kontrolovat.

Britská vláda dlouhodobě čelí kritice za příliš uvolněný přístup ke kontrole lidí, kteří do Spojeného království v době pandemie přicestují ze zahraničí. Volný pohyb osob přes hranice za různých podmínek omezilo přes 130 států světa, čtrnáctidenní izolaci po návratu z ciziny zavedla řada zemí včetně Austrálie, Německa, Řecka či Česka.

Británie, jež patří mezi jednu z koronavirem nejhůře zasažených zemí v Evropě, v sobotní bilanci evidovala přes 20 000 obětí. Nakažených registrují úřady od začátku epidemie více než 148 000. (ČTK)