Guvernér japonského Hokkaidó znovu omezil chod ostrova. Došlo k tomu 26 dní poté, co vyzvali podnikatele k návratu do provozu. Nákaza se ale na ostrově začala rychle šířit. „Lituju toho, neměli jsme to dělat,“ řekl šéf tamní lékařské asociace. (Time)