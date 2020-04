Donald Trump včera nevystoupil na pravidelné konferenci, kterou v minulých týdnech každý den vedl. Po kritice za jeho návrh, zda na koronavir nepožít injekčně dezinfekci, zpochybnil smysl svých tiskovek. „Nestojí to za čas a úsilí!“ vzkázal.

„Jaký mají ty tiskovky smysl, když se hloupá média ptají pouze na nepřátelské otázky a poté odmítají reportovat pravdu a přesná fakta. Ony mají rekordní sledovanost a americký lid nedostává nic kromě fake news,“ napsal na svém twitterovém účtu.

What is the purpose of having White House News Conferences when the Lamestream Media asks nothing but hostile questions, & then refuses to report the truth or facts accurately. They get record ratings, & the American people get nothing but Fake News. Not worth the time & effort!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 25, 2020