Zpěvák Post Malone vybral při domácím koncertu na počest kapely Nirvana téměř tři miliony dolarů. Členové jeho kapely zahráli 15 skladeb každý v jiné místnosti Maloneho domu. Koncert vysílaný přes YouTube pochválil i basista Nirvany.

So proud of @PostMalone and crew. pic.twitter.com/50kzSukVTW

— Krist Novoselić (@KristNovoselic) April 24, 2020