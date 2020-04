Bidenova bývalá stážistka obvinila kandidáta na prezidenta ze sexuálního zneužití

Nově se objevil videozáznam dokazující, že matka Tary Readové, která obvinila Joea Bidena ze sexuálního zneužití, volala v roce 1993 do pořadu moderátora Larryho Kinga na CNN. V něm se ptala, co má stážistka dělat, když má problém se senátorem.

Bývalý viceprezident Joe Biden na předvolební rally v Nevadě. Foto: Gage Skidmore, Flickr

Readová tehdy v roce 1993 pracovala jako asistentka v týmu Joea Bidena, který byl v té době senátorem. Obvinila ho, že ji jeden večer v podzemním parkovišti přitlačil ke zdi a pokusil se s ní násilným způsobem mít pohlavní styk. Poté zavolala o všem své matce.

Její matka, Jeanette Altimusová, ji podle výpovědi Readové přesvědčovala, že má údajný sexuální útok oznámit na policii, ale Readeová odmítla.

Altimusová v dotazu Larrymu Kingovi nezmínila nic o sexuálním zneužití, pouze hovořila o tom, že její dcera „má problém s prominentním senátorem a neví, jak to řešit jinak, než jít do médií“. To podle Altimusové její dcera nechtěla z důvodu respektu vůči Bidenovi.

Altimusová před pár lety zemřela, a tak nemůže dceřinu verzi potvrdit ani vyvrátit, hlas na záznamu je ale její, potvrdila Readová. Pro ni bylo emotivní slyšet opět matčin hlas.

„Řekla mi tehdy, že do pořadu Larryho Kinga volala, a já se na ni zlobila. Kéž bych jí teď zpětně mohla poděkovat za to, že byla dobrou mámou, co se mě snažila chránit,“ řekla Readová.

Z toho, co řekla v minulých dnech deníkům New York Times, Washington Post a agentuře AP vyplývá, že Readová na chování Bidena upozornila několik lidí v jeho týmu, ale nebyla vyslyšena. Poté ze zaměstnání odešla.

Několik lidí z okolí Readové, například její bratr nebo kamarádka, ne zcela potvrdili její verzi a liší se v jednotlivých detailech. Bratr například vypověděl, že sestra mu v roce 1993 popsala nepříjemné chování Bidena, kdy se jí příliš intimně dotýkal, ale nezmínila se o sexuálním útoku.

Videozáznam, na kterém její matka volá do pořadu CNN, by tak mohl posloužit jako další doprovodný důkaz, který by mohl verzi Readové podpořit, ovšem ani matka sexuální napadení nezmínila.

Biden její obvinění opakovaně odmítl. Už dříve byl ale obviněný jinými ženami, například Lucy Floresovou, z toho, že na ně příliš intimně sahá, dotýká se částí jejich těla a čichá jim k vlasům.

Biden je nyní hlavním protikandidátem Donalda Trumpa v boji o prezidentské křeslo, který vyvrcholí v listopadu prezidentskými volbami. Podle několika průzkumů by volby nyní vyhrál o několik procentních bodů. (CNN)