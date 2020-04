U Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) v sobotu v 07:12 SELČ zakotvila ruská loď Progress MS-14, která posádce přivezla více než dvě tuny materiálu. K cíli dorazila zhruba tři a půl hodiny po startu z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu. (ČTK)

Traveling about 260 miles over Northwestern China, south of the Mongolian border, the unpiloted Russian Progress 75 cargo ship docked at 1:12 am ET to the Zvezda Service Module on the Russian segment of the complex. Read more… https://t.co/5AJan2zMBs pic.twitter.com/PiWAUbG0gf

— Intl. Space Station (@Space_Station) April 25, 2020