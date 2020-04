Majitelé restaurací v Německu postavili na náměstí v několika velkých městech stovky prázdných židlí. Tichým protestem chtějí upozornit na svoji špatnou ekonomickou situaci poté, co se kvůli koronaviru restaurace a bary zavřely. (DW)

German restaurant owners put up hundreds of chairs across several cities to highlight their financial plight due to the coronavirus restrictions. pic.twitter.com/rqm2024h3Q

— DW News (@dwnews) April 25, 2020