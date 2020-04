Češi by od léta nemuseli na otevřených prostranstvích nosit roušky. Uvedl to Adam Vojtěch. „Bez roušek to do června nepůjde, ale pak je na otevřeném prostoru odložíme,“ řekl ministr zdravotnictví. (Idnes)

V průběhu června by se mohly podle Adama Vojtěcha zavést některé výjimky na nošení roušek. Nyní je jejich nošení pro občany povinné všude mimo domov s některými výjimkami, jako je například individuální sportovní činnost.

„Roušky jsou podle mě stále na místě. Ale už v průběhu června bychom mohli udělat určité změny. Tedy že by se stále musely nosit při nakupování, v MHD, ale někde v parku, na otevřeném prostranství, by povinné nebyly. Ale do června chceme jejich nošení udržet plošně,“ řekl pro server Idnes šéf resortu zdravotnictví.

Vojtěch podle svých slov chápe únavu lidí z vládních restriktvních opatření, povinné nošení roušek ale podle něj vedlo k tomu, že je v Česku málo nakažených lidí nemocí covid-19.

„Já si myslím, že právě nošení roušek, v němž bylo Česko pionýrem a další země se od nás inspirovaly, bylo jedním z nejefektivnějších opatření, kterým jsme epidemii zastavili,“ řekl ministr Vojtěch.

Vláda v týdnu ohlásila některá změkčení svých restriktivních opatření, jejich přehled jsme zpracovali v samostatném textu.