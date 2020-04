Arméni využili krátké textové zprávy a jas obrazovek mobilních telefonů, aby si připomněli 105 let od hromadného zabíjení svých předků a krajanů v Osmanské říši. Kvůli omezením proti šíření koronaviru se museli obejít bez tradičního pochodu.

Since people can`t be near memorial of #ArmenianGenocide everyone is sending his name by SMS to be displayed on the walls. First time Armenians marking April 24 virtually because of #COVID19 #Armenia #Yerevan #NeverAgain pic.twitter.com/cdqVmiI8mc

— Kornelij (@Kornelij) April 24, 2020