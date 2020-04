Donald Trump podle svých slov myslel svou včerejší výzvu, bránit se koronaviru nitrožilní aplikací dezinfekčního prostředku, jako sarkasmus. „Položil jsem to jako otázku, velmi sarkastickou otázku,“ řekl prezident. (Hill)

No one believes this. And even if it were true it would still be reckless and dangerous. https://t.co/I7c65Ttd75

— Mimi Rocah (@Mimirocah1) April 24, 2020