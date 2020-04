Šéfku Sněmovny reprezentantů Pelosiovou nepřekvapil návrh prezidenta Trumpa, aby lékaři zkusili léčit koronavir požitím či nitrožilní aplikací dezinfekčního prostředku.

„Je to konzistentní s jeho předchozími vyjádřeními, která postrádají vztah ke vědě, faktům, důkazům a datům,“ řekla Nancy Pelosiová.

Speaker Pelosi on Pres. Trump suggesting that disinfectants could be explored as a possible treatment for COVID-19 infections:

"It was consistent with all of his other statements, which had no relationship to science, fact, evidence, data or appropriate way to proceed." pic.twitter.com/Lp0NxYArMR

