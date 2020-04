Výrobce dezinfekčních prostředků Lysol a Dettol, které patří v USA mezi nejprodávanější, varoval veřejnost před jejich vnitřním užíváním. To včera navrhl prezident USA Donald Trump. „Za žádných okolností,“ upozorňuje firma.

„Dezinfekční prostředky by se za žádných okolností neměly dostat do lidského těla, ať už injekčně, požitím, či jinak,“ stojí v prohlášení firmy Reckitt Benckiser, která čisticí produkty vyrábí.

Donald Trump se na včerejší tiskové konferenci zeptal, zda by lidé nemohli používat na koronavirus dezinfekční prostředek, a to vpichováním do žil. Odborníci jej za to okamžitě kritizovali.

„Dezinfekční prostředek zabije ten virus do jedné minuty. Dokázali bychom jej dostat do těla injekcí? Jak sami vidíte, dostane se do plic (koronavirus), které velmi poškodí, takže by bylo zajímavé to otestovat,“ řekl prezident. (NBC)