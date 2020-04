V Německu je bezpečněji, pomohly i zavřené hranice s ČR

V Sasku a Bavorsku je bezpečněji. Vyplývá to z průběžných policejních statistik obou spolkových zemí, kde kriminalita od vypuknutí koronavirové krize klesá. Jedním z důvodů, jak Deníku N potvrdila saská policie, jsou i zavřené hranice se sousedícím Českem.

Ilustrační foto: Leon Seibert, Unsplash

„Od zavedení ochranných opatřeních proti koronaviru registrujeme zřetelný úbytek krádeží,“ řekl Deníku N Pascal Ziehm ze saské policie. Nejvíce se to projevuje u vloupání do bytů a domů a také u krádeží osobních automobilů.

Podobný vývoj potvrzuje i bavorská policie. Zemský ministr vnitra Joachim Herrmann mluví s ohledem na klesající čísla trestných činů o takzvaném „korona-efektu“. Uplynulý měsíc, kdy v Německu a na jeho hranicích platí protikoronavirová opatření, je podle Herrmanna statisticky příliš krátkou dobou. „Jak se bude kriminalita dále vyvíjet, budeme pečlivě sledovat,“ dodal ministr.

Bavorská policie registruje i klesající počet vloupání do obchodů. Jak uvádí bavorská policie, „souvisí to s tím, že většina obchodů je zavřených“. Pachatelé, kteří vykrádají byty a domy, to mají v této době podle bavorského ministra vnitra těžké.

„Důvodem by mohlo být, že se majitelé bytů ve větší míře zdržují doma,“ říká Pascal Ziehm ze saské policie. Uzavřené hranice do Česka a také do Polska mají na aktuální vývoj kriminality v obou spolkových zemích vliv. „V současnosti je těžké převážet lup přes hranice,“ doplňuje Ziehmova kolegyně Kirstin Ilgaová.