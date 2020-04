Na středních školách a na druhém stupni základních škol možná budou opět moci začít učit i lidé bez pedagogického vzdělání. Školský výbor dnes podpořil vládní novelu zákona o pedagogických pracovnících, která s tím počítá.

Vyplývá to z informací o výsledcích neveřejného jednání výboru od mluvčí ministerstva školství Anety Lednové. Noví učitelé by si museli vzdělání doplnit do tří let, první dva roky by na ně měli ve školách dohlížet zkušenější kolegové.

Podle současného zákona mohou učit jen lidé s pedagogickým vzděláním. Nepedagogové s praxí proto museli školy před několika lety opustit. Výjimkou jsou případy, kdy se řediteli nedaří sehnat kvalifikovaného učitele. V takové situaci může dočasně zaměstnat člověka, který učitelské vzdělání nemá. Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) se ukazuje, že ředitelé škol řeší nedostatek kvalifikovaných učitelů poměrně často.

Institut nouze, který ředitelé využívají pro přijetí nepedagoga na místo učitele, by dle návrhu mělo nahradit systémové řešení. Odborné i všeobecné předměty by tak mohli učit absolventi jakéhokoli magisterského studia vysoké školy. Pedagogickou kvalifikaci by si museli doplnit do tří let, přičemž by doplňující studium měly poskytovat pedagogické fakulty nebo další fakulty s akreditovanými pedagogickými programy. Výjimkou by byli učitelé prvního stupně, pro které by dále platila podmínka mít pedagogické vzdělání již při nástupu. (ČTK)