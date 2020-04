Člověk se při vstupu do Česka bude muset prokázat nejvýše čtyři dny starým negativním testem na covid-19. Jinak mu hrozí 14 dní karantény. Cizinci bez negativního testu do ČR vpuštěni nebudou. Výjimky mají pendleři. Řekl to vicepremiér Hamáček.